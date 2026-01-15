Fırtına havasını buldu

6 YIL SONRA ALTI GOL!

İkinci yarıda ardı ardına bulduğu gollerle istediğini alan Trabzonspor, 6 yıl aradan sonra 6 golle kazandı. Bordo-mavili ekip, en son 19 Ocak 2020'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 6-0'lık galibiyet almıştı.

AYAĞININ TOZUYLA 11'E

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek isim olan Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili formayla ilk maçına Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, savunmadaki eksikler ve rotasyon nedeniyle yeni transferine ilk 11'de görev verdi. Stoperde Batagov ile birlikte görev yapan Nijeryalı oyuncuya taraftarlar maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu.

TARAFTARDAN HOCAYA DESTEK

Trabzonspor taraftarları, geçtiğimiz günlerde taraftarlara yönelik yaptığı açıklamada yalnız bırakıldıklarını hissettiğini söyleyen teknik direktör Fatih Tekke'ye mesaj verdi. Bordo-mavili futbolseverler tribünde, "Biz varız yanında, yalnız değilsin" pankartı açtı.

MUÇİZE ADAM YİNE İŞBAŞINDA!

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, şov yapmaya devam ediyor. Dün 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Arnavut on numara, son 9 maçında 12 gol katkısı yaptı (9 gol, 3 asist).

CİLALA PARLAT!

Ernest Muçi'nin şık golünün ardından Chibuike Nwaiwu, arkadaşının kramponunun tozunu aldı.