Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK’da 2 isim Galatasaray maçı öncesi ameliyat oldu!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 18:46 Son Güncelleme: 15.01.2026 18:47

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Gaziantep FK’da 2 isim ameliyat oldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Galatasaray ile oynanacak zorlu mücadele öncesi 2 kritik isim operasyon geçirdi.

Gaziantep FK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Kacper Kozlowski ile Myenty Abena'nın ameliyat oldukları belirtildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Kacper Kozlowski ve Myenty Abena, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmişlerdir" denildi.

3 İSİM KART CEZALISI

Gaziantep FK'da Galatasaray deplasmanında 3 futbolcu kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda Kevin Rodrigues, Drissa Camara ve Tayyip Talha Sanuç kart cezaları nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz da kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

