Gaziantep FK’da 2 isim Galatasaray maçı öncesi ameliyat oldu!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Galatasaray ile oynanacak zorlu mücadele öncesi 2 kritik isim operasyon geçirdi.

Gaziantep FK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Kacper Kozlowski ile Myenty Abena'nın ameliyat oldukları belirtildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Kacper Kozlowski ve Myenty Abena, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmişlerdir" denildi.