İbrahim Üzülmez: Ayağa kalkmamız lazım!

Giriş Tarihi: 15.01.2026 18:31

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi.

Üzülmez, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadroda rotasyona gittiklerini aktaran İbrahim Üzülmez, "Şans veremediğimiz arkadaşları değerlendirmek adına oynadığımız bir maç. Oyuncular, mücadele etmeye çalıştı. Ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştılar. Öne de geçtik. İlk yarının sonlarında bir penaltı, ikinci yarının sonunda da duran toptan yediğimiz golle kaybettik." ifadelerini kullandı.

Son dönemde istedikleri performansı sergileyememelerine ilişkin Üzülmez, "Şanssızlıklar devam ediyor. Ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Ligde oynayacağımız Sakaryaspor maçı, seri ve çıkış yakalamamız adına çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

