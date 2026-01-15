Kartal Kayra Yılmaz: Golde her şeyimi verdim!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz müsabaka sonrası A Spor'a konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kartal Kayra Yılmaz, "Fenerbahçe maçıyla başlamıştık, bir galibiyet vardı. Bu maçla beraber ikinci yarıya başlamış olduk. Çok güzel bir başlangıç oldu. Kayserispor karşısında evimizde de bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Attığı gole dair soruya Kartal Kayra Yılmaz, "Son dakikadaki golde her şeyimi verdim. Salih ağabey çok iyi pas attı. Pastan önce de koşuyu yaptım. Son bir canım vardı. Uçarak vurdum ve gol oldu" cevabını verdi.