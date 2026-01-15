Konyaspor, Bodrum FK deplasmanında galip!

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 6'ya yükseltti. Bodrum FK ise henüz puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

45. dakikada Konyaspor'da ceza yayı üzerinden Umut'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bjorlo'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

56. dakikada Dimitrov'un pasında ceza sahasında Seferi'nin şutunda kaleci Deniz'den dönen topu Ege tamamladı. 1-1



59. dakikada Cenk'in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.



79. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu kale alanında Svendsen ağlarla buluşturdu. 1-2

