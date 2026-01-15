Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde’ye hapis cezası! Derbi davasında karar çıktı

YANDAŞ BERAATINI TALEP ETTİ

Söz verilen Mert Hakan Yandaş, olayın meydana gelme sebebi olarak Ertuğrul Karanlık'a ve takım bayrağına yapılan müdahale sonrası olduğunu ileri sürerek, "Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı onur ve şereftir. Sıradanlaştırılamaz. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum" dedi.