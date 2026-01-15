Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde’ye hapis cezası! Derbi davasında karar çıktı

Türk futbolunun gündemine oturan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili davada hüküm açıklandı.
Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin davada Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti haksız tahrik altında basit yaralama suçundan tüm sanıklara 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verdi.
NELER OLMUŞTU?
19 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istenmişti.
GS'Lİ YÖNETİCİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya bahis soruşturmasında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, mütalaaya karşı savunmalar yapıldı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Timur Kuban'ın izleyici olarak bulunduğu duruşma esnasında görüntü alması üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
YANDAŞ BERAATINI TALEP ETTİ
Söz verilen Mert Hakan Yandaş, olayın meydana gelme sebebi olarak Ertuğrul Karanlık'a ve takım bayrağına yapılan müdahale sonrası olduğunu ileri sürerek, "Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı onur ve şereftir. Sıradanlaştırılamaz. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum" dedi.
5 SANIĞA 1 YIL 4 AY 11 GÜN HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'a 'haksız tahrik altında spor alanında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama' suçundan 1'er yıl 4'er ay 11'er gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.