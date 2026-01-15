Recep Uçar: “Bu dosyayı bugün kapatacağız”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"12 günlük Antalya kampı verimli geçmişti ama buraya Erzurum alışkın bir takım. Zor olduğunu biliyorduk ve onu göz önüne alarak geldik. İlk yarı savunma kısmında çok defolarımız yoktu ama girdiğimiz pozisyonları atamayınca uzaktan yediğimiz golle ağır şekilde cezalandırıldık. İkinci yarının başında da yüklendiğimiz bölümde yaptığımız bireysel hatalarla 2-0 geriye düştüğümüzde gerekli riskleri aldık. Rakipten daha çok üretsen de sonlandıramayınca kaybediyorsun. Üzgünüz, ikinci maçımızı kaybettik ama gruptan çıkma şansımızı son maça kadar kovalamak istiyoruz."

Uçar, ligdeki karşılaşmalara odaklanacaklarını ifade ederek, "Bu dosyayı bugün kapatacağız ve 4 gün sonra İzmir'de Göztepe maçımız var. Mağlubiyetin üzüntüsünü üzerimizden atıp yarından itibaren hazırlanmak istiyoruz. Erzurumspor'u galibiyetten ötürü tebrik ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.