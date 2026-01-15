Sergen Yalçın’dan transfer mesajı! ‘Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var’

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında 3-0'lık skorla galip geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankara Keçiörengücü maçının ardından konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "İkinci yarının ilk maçıydı. İyi bir oyun oynadık. Çocuklar iyi odaklanmıştı. Kazanmak istiyorduk çünkü kupada devam etmek istiyorduk. Oyun ve skordan camia olarak memnunuz diyebiliriz" dedi.
Transfer çalışmalarına dair soruya Sergen Yalçın şu cevabı verdi: "Devre arası transferleri çok kolay olmuyor. Beş tane oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Çalışıyoruz, şu anda finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Tahmin ediyorum ki önümüzde hafta sonuna kadar bu transferleri bitirmeyi becerebiliriz. Maliyetler biraz yüksek."
Sergen Yalçın şu şekilde sözlerini tamamladı: "Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."