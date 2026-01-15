Sergen Yalçın’dan transfer mesajı! ‘Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var’

Transfer çalışmalarına dair soruya Sergen Yalçın şu cevabı verdi: "Devre arası transferleri çok kolay olmuyor. Beş tane oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Çalışıyoruz, şu anda finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Tahmin ediyorum ki önümüzde hafta sonuna kadar bu transferleri bitirmeyi becerebiliriz. Maliyetler biraz yüksek."

Sergen Yalçın şu şekilde sözlerini tamamladı: "Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."