Serkan Özbalta: "İyi şeyler yaptık"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, kupadaki ikinci maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet aldıkları belirterek, doğru planlamayla sahaya çıktıklarını, ilk 11 ve sonradan oyuna giren oyuncuların ayarlamasının iyi yapmak zorunda oldukları bir maç olduğunu ifade etti.

Diğer maçlarda az süre alan oyunculara daha fazla yer verdiklerini dile getiren Özbalta, "Mert ve Arda gibi genç oyuncularımızın şans bulduğu bir müsabaka oldu. Hepsi oyunun üstesinden geldi ve iyi bir maç çıkardı. Savunma ve hücum anlamında iyi şeyler yaptık. İki güzel gol ve bizim için kazanımı çok iyi olan bir maç oldu." diye konuştu.

Özbalta, 18 Ocak Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler maçına çıkacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sadece Rodriguez'in alt adalesinde gerilme oldu ve oyundan aldık ki pazar günü bizim için çok önemli bir oyuncu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pazar günü taraftarlarımızı da davet ediyorum. Biraz fedakarlık yaparak maça gelmelerini çok istiyoruz. Onların coşkusu çok çok önemli ve bizi iten taraftarımıza ihtiyacımız var. Pazar günü bütün stadı doldurup birlikte kazanarak seyircilerimizi evlerine mutlu şekilde göndermeyi istiyoruz."