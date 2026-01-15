Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Szymanski için olay sözler: “Umarım Fenerbahçe’den ayrılır”
Giriş Tarihi: 15.01.2026 16:37 Son Güncelleme: 15.01.2026 16:38

Szymanski için olay sözler: “Umarım Fenerbahçe’den ayrılır”

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Jan Urban, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski için açıklamalarda bulundu.

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin milli takım hocası Jan Urban, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Düzenli oynamadığı için endişelerini dile getiren Urban, oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sebastian Szymanski'nin mevcut şartlarda Fenerbahçe'de devam etmesi pek olası görünmüyor. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun düzenli oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp yedek beklerse bu milli takım için büyük bir kayıp olur; o bizim için kilit bir oyuncu."

