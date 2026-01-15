Szymanski için olay sözler: “Umarım Fenerbahçe’den ayrılır”

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin milli takım hocası Jan Urban, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Düzenli oynamadığı için endişelerini dile getiren Urban, oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sebastian Szymanski'nin mevcut şartlarda Fenerbahçe'de devam etmesi pek olası görünmüyor. Kulüp değiştirmesini umuyorum çünkü onun düzenli oynamasını istiyoruz. Türkiye'de kalıp yedek beklerse bu milli takım için büyük bir kayıp olur; o bizim için kilit bir oyuncu."