Trabzonspor’da Kocaelispor maçı mesaisi başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.