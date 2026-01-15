Türkiye Kupası’nda sürpriz sonuç! Süper Lig ekibi deplasmanda kaybetti

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Erzurum'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Eren Tozlu ve 54. dakikada Salih Sarıkaya kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. İlk kez kaybeden Rizespor ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

GOL | Erzurumspor FK 1-0 Çaykur Rizespor

GOL | Erzurumspor FK 2-0 Çaykur Rizespor