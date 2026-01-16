Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig’de küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 01:22

Trendyol 1. Lig’de 21. hafta maçları başladı. Adana Demirspor, Çorum FK maçıyla birlikte küme düştü.

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Çorum FK deplasmanında 4-1 mağlup olan Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'e veda etti.

Adana Demirspor, 21. hafta sonunda Trendyol 1. Lig'de -28 puanda kaldı.

Küme düşme hattının bir basamak üstündeki Sarıyer'in 1 maç eksiğine rağmen iki kulüp arasındaki puan farkı 52'de kaldı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de kalan 17 maçının tamamını kazansa bile en fazla 51 puan toplayabileceği için 1. Lig'e vedası kesinleşti.

Adana Demirspor, FIFA tarafından çeşitli dönemlerde aldığı cezalarla birlikte -30 puan tenzili ile karşı karşıya kalmıştı.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon da Süper Lig'de küme düşmüştü.

