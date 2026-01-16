1. Lig’de küme düşen ilk takım Adana Demirspor oldu!

Küme düşme hattının bir basamak üstündeki Sarıyer'in 1 maç eksiğine rağmen iki kulüp arasındaki puan farkı 52'de kaldı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'de kalan 17 maçının tamamını kazansa bile en fazla 51 puan toplayabileceği için 1. Lig'e vedası kesinleşti.