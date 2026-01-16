5 isme 1 yıl 4 ay hapis cezası

İSTANBUL
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'ta oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan ve stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturmada 5 sanığın yargılaması tamamlandı. Davada stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", F.Bahçeli futbolcular Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal
"şüpheli" sıfatıyla yer almıştı. 5 sanığı da, "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama"
suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verdi.