Başakşehir, ikinci yarıyı Karagümrük müsabakasıyla açacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle tamamlayan turuncu-lacivertliler, topladığı 23 puanla 7. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise ligin ilk yarısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 9 puan elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı son sırada tamamladı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı RAMS Başakşehir 2-0 kazanmıştı.