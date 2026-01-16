Beşiktaş’a Lucas Piton transferinde kötü haber!

Vasco da Gama'nın bu teklifi yeterli bulmadığı ve reddettiği aktarıldı.

Vasco da Gama'nın Lucas Piton'u çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarabileceği vurgulandı.

Lucas Piton, Vasco da Gama'da bu sezon 55 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli sol bek, bu süreçte 1 gol ile 11 asist üretti.