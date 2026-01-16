Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’a Lucas Piton transferinde kötü haber!
Beşiktaş’ın ilgilendiği Lucas Piton için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sol bek transferi için adaylar arasında yer alan Lucas Piton ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

25 yaşındaki sol bekin geleceğine dair Vasco da Gama'nın kararının belli olduğu belirtildi.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Lucas Piton transferi için Vasco da Gama'ya 4 milyon euroluk teklif sunduğu kaydedildi.

Vasco da Gama'nın bu teklifi yeterli bulmadığı ve reddettiği aktarıldı.

Vasco da Gama'nın Lucas Piton'u çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarabileceği vurgulandı.

Lucas Piton, Vasco da Gama'da bu sezon 55 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli sol bek, bu süreçte 1 gol ile 11 asist üretti.

Brezilya asıllı İtalyan sol bekin mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek.

Lucas Piton'un güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

