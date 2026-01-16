Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz ayrılığa yakın!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 19:23

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz’ın transferi için geri sayıma geçildiği öğrenildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların genç oyuncusunun, Portekiz temsilcisi Braga tarafından takip edildiği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Braga arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Demir Ege Tıknaz'ın bir sonraki satışından pay maddesi ve kolay bonusların sözleşmede yer almasının beklendiği ifade edildi.

21 yaşındaki orta saha, bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıktı. Demir Ege Tıknaz, bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.

Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Beşiktaş altyapısında yetişen Demir Ege Tıknaz, geride kalan sezonda kiralık olarak Rio Ave forması giymişti.

