Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz ayrılığa yakın!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların genç oyuncusunun, Portekiz temsilcisi Braga tarafından takip edildiği öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Braga arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
Demir Ege Tıknaz'ın bir sonraki satışından pay maddesi ve kolay bonusların sözleşmede yer almasının beklendiği ifade edildi.
21 yaşındaki orta saha, bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıktı. Demir Ege Tıknaz, bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.