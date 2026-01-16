Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz ayrılığa yakın!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların genç oyuncusunun, Portekiz temsilcisi Braga tarafından takip edildiği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Braga arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.