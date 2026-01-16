Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve 1. Lig günün programı (17 Ocak 2026)

Trendyol Süper Lig'de 18'inci, Trendyol 1. Lig'de ise 21'inci hafta heyecanı başladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar ve saatleri belli oldu.

İşte Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar…

13.30 | Hatayspor – Manisa FK (Trendyol 1. Lig)

13.30 | Bandırmaspor – Pendikspor (Trendyol 1. Lig)