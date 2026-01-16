Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve 1. Lig günün programı (17 Ocak 2026)
Giriş Tarihi: 17.01.2026 01:49

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve 1. Lig günün programı (17 Ocak 2026)

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak maçlar…

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve 1. Lig günün programı 17 Ocak 2026
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 18'inci, Trendyol 1. Lig'de ise 21'inci hafta heyecanı başladı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar ve saatleri belli oldu.

İşte Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar…

13.30 | Hatayspor – Manisa FK (Trendyol 1. Lig)

13.30 | Bandırmaspor – Pendikspor (Trendyol 1. Lig)

17.00 | Başakşehir – Fatih Karagümrük (Trendyol Süper Lig)

19.00 | Esenler Erokspor – Vanspor FK (Trendyol 1. Lig)

20.00 | Galatasaray – Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve 1. Lig günün programı (17 Ocak 2026)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz