Fenerbahçe’de Anderson Talisca zirvede!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, performansı nedeniyle çok tartışıldı.

Buna karşın Brezilyalı 10 numara, bu sezon farkını ortaya koydu. 15 gün sonra 32 yaşına basacak Sambacı, bu sezon ikinci baharını yaşıyor. Tüm kulvarlarda 27 maçta ağları 15 kez havalandıran Talisca, takımına hayat vermeyi sürdürüyor.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası gruplarında da sahneye çıkan tecrübeli yıldız, Beyoğlu Yeniçarşı'yı 82'de avlayarak galibiyeti getirdi. Talisca, Fenerbahçe'nin ligde (9) en çok ağları havalandıran oyuncusu olarak zirvede bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde ise Kerem'le birlikte (4) takımının en golcüsü durumunda. Avrupa'da alınan 11 puanın 6'sına direkt katkı sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuya yönetim, 2 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanıyor. Senelik 10 milyon Euro'luk maaşının indirilmesi istenecek.