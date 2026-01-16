Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 14. randevuda
Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 14. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın (17 Ocak cumartesi günü) 14. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 30 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

GALATASARAY, GAZİANTEP FK İLE OYNADIĞI SON 7 MAÇI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, sonraki süreçte rakibini ligde üst üste 7 kez (biri hükmen) mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte rakibine 17 gol kaydederken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde 3 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 15 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

