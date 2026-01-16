Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep FK’yi konuk edecek

RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 27 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 17 müsabakada 39 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, artı 27 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (25) bu alanda önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'nin (9) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.

İÇ SAHA KARNESİ BAŞARILI

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.

Sezonda 9 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 22 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

SON 10 HAFTADA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 10 maçın 8'inde gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 10 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.