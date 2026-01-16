Gençlerbirliği Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamamıştı.

Başkent ekibinin, 6 Aralık 2025 tarihindeki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine salona gelerek seçime tek aday olarak giren Çakmak, oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, listeleri son anda belirlemek durumunda kaldıklarını, "daha güçlü bir yönetim kurulu" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

Gençlerbirliği Kulübünün internet sitesinden 22 Aralık'ta genel kurul kararı alındığı duyurulmuştu.

Öte yandan, başkent temsilcisinin seçimli genel kurulunda isim sponsorluğu konusu da gündeme gelecek.