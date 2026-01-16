Lucas Torreira'nın menajerinden olay açıklama! "Motivasyonunu kaybetmiş durumda"

"MOTİVASYONUNU KAYBETMİŞ DURUMDA"



Bentancur, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." dedi.



Galatasaray'da sözleşmesini sürdüren Torreira'nın, ailesine ve evine yakın bir seçenek aradığı, transferin önümüzdeki dönemde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılından bu yana Galatasaray forması giyiyor.