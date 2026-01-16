Süper Lig’de tatil bitiyor 18. hafta yarın başlıyor

İLK yarısı 22 Aralık'ta tamamlanan ve 25 günlük tatile giren Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Büyük maraton 17 Mayıs'ta tamamlanacak. 18. haftanın programı ve hakemleri açıklandı. G.Saray-F. Bahçe Süper Kupa finalini yöneten Halil Umut Meler Kasımpaşa- Antalya maçına atandı.
YARIN
17.00 Başakşehir-Karagümrük Yasin Kol
20.00 G.Saray-G.Antep Oğuzhan Çakır
PAZAR
14.30 Kasımpaşa-Antalya Halil Umut Meler
17.00 Kocaeli-Trabzon A.Deniz Kayatepe
17.00 G.Birliği-Samsun Kadir Sağlam
20.00 Alanya-F.Bahçe Mehmet Türkmen
PAZARTESİ
17.00 Konyaspor-Eyüp Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Ç.Rize Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Kayseri Ozan Ergün