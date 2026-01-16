Trabzonspor’a yeni golcü! Hedefteki isim ortaya çıktı...

AUGUSTO GİDERSE HAMLE YAPILACAK

Yönetim, Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul eder ve Augusto da ayrılmaya karar verirse Fırtına, Karlsbakk için "Bitirici" hamleyi yapacak.

Sarpsborg 08 formasıyla çıktığı 33 maçta 21 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Karlsbakk'i Avrupa'nın önemli kulüpleri de yakından takip ediyor. Genç oyuncu için kulübün scout ekibinin de olumlu rapor verdiği bildirildi.