Trabzonspor’a yeni golcü! Hedefteki isim ortaya çıktı...

Felipe Augusto ve Sikan'ın takımdan ayrılma ihtimalini masaya yatıran yönetim, boşluğu dolduracak ismi Norveç'te buldu: Daniel Karlsbakk...
Sarpsborg 08 formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken 1.94 cm'lik dev forvet için Trabzonspor ilk teması kurdu.
AUGUSTO GİDERSE HAMLE YAPILACAK
Yönetim, Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul eder ve Augusto da ayrılmaya karar verirse Fırtına, Karlsbakk için "Bitirici" hamleyi yapacak.
Sarpsborg 08 formasıyla çıktığı 33 maçta 21 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Karlsbakk'i Avrupa'nın önemli kulüpleri de yakından takip ediyor. Genç oyuncu için kulübün scout ekibinin de olumlu rapor verdiği bildirildi.