Trendyol Süper Lig’de ikinci yarı başlıyor!

Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:23

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası yarın (17 Ocak cumartesi günü) oynanacak iki maçla başlayacak.

İHA
Trendyol Süper Lig'de verilen ara sona erdi ve heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek.

Ligde 18. haftada maçlar; yarın, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak. İkinci yarının açılış müsabakasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray bu hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe de Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

