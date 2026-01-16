Vanspor FK, Alper Emre Demirol’u transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Alper Emre Demirol'u renklerine bağladı.
Vanspor FK, Alper Emre Demirol ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vanspor FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz."