Vanspor FK, Alper Emre Demirol'u transfer etti!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 00:29

Vanspor FK, Fatih Karagümrük’ten Alper Emre Demirol’u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Alper Emre Demirol'u renklerine bağladı.

Vanspor FK, Alper Emre Demirol ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vanspor FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz."

