Abdülkerim Bardakcı: Hiçbir şey için geç değil!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Abdülkerim Bardakcı, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık. Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" dedi.