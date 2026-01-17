Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkerim Bardakcı: Hiçbir şey için geç değil!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 23:22

Abdülkerim Bardakcı: Hiçbir şey için geç değil!

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK müsabakasının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Abdülkerim Bardakcı, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık. Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" dedi.

Atletico Madrid maçına dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı, "3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O maçta çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

