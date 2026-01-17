Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon belli oluyor

Afrika kıtasının en önemli futbol organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon yarın oynanacak final maçında belli olacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen turnuvanın finalinde, ev sahibi Fas ile Senegal karşı karşıya gelecek.

Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Finale kadar namağlup gelen iki takımın mücadelesinde şampiyon olan ekip, 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

FİNALE NAMAĞLUP GELDİLER

A Grubu'nda mücadele eden Fas, turnuvaya Komorlar'ı 2-0 mağlup ederek başladı. Mali ile 1-1 berabere kalan ev sahibi ekip, Zambiya'yı 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Tanzanya'yı 1-0 ve çeyrek finalde Kamerun'u 2-0 geçen Fas, yarı finalde ise Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in ülkesi Nijerya ile karşılaştı.

Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucu rakibini 4-2 yenen Fas, finale yükseldi.

Penaltı atışlarında Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Fas adına beşinci penaltıyı gole çevirerek takımını finale taşıyan isimlerden oldu. Fas, bu sonuçla 2004'ten sonra ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nı tarihinde sadece bir kez, 50 yıl önce, 1976'da kazanmıştı.

SENEGAL'İN DÖRDÜNCÜ FİNALİ

Afrika Uluslar Kupası'nın 2021 şampiyonu Senegal, turnuvaya D Grubu'nda 3-0'lık Botsvana galibiyetiyle başlayan Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalırken grubun son maçında Benin'i 3-0 mağlup etti.

Son 16 turunda Sudan'ı 3-1 ile geçen Senegal, çeyrek finalde Mali'yi ve yarı finalde Mısır'ı 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Düzenlenen son dört Afrika Uluslar Kupası'nın üçünde final oynayan Senegal, tarihinde dördünce kez final maçına çıkacak.

EN BAŞARILI ÜLKE MISIR

Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez şampiyonluk turu attı.

Kamerun'un 5, Gana'nın 4 kez kupayı müzesine götürdüğü turnuvada Nijerya ve Fildişi Sahili ise 3 şampiyonluğu tattı.

ŞAMPİYON TAKIM 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL ALACAK

Turnuvada şampiyonluğa ulaşacak takım 10 milyon dolar ödül kazanacak.

İkinci olacak takımın 4 milyon dolar ödül alacağı organizasyonda, yarı finalistler 2,5'er milyon dolar ödülün sahibi oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU FİNAL KADROSUNDA OLACAK

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 3 futbolcu sahaya çıkacak.

Fas'ta Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, ülkelerine kupayı getirmek için mücadele edecek.

TURNUVANIN GOL KRALI BRAHİM DİAZ

Real Madrid'in sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz, beş golle zirvede yer alırken Fas'ın finaldeki en büyük kozu olacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah ise dört golle ikinci sırada yerini aldı.