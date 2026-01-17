Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alexandru Maxim: Takım ruhunu sahaya yansıttık!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:24

Alexandru Maxim: Takım ruhunu sahaya yansıttık!

Gaziantep FK’nın kaptanı Alexandru Maxim, Galatasaray maçından sonra konuştu.

Alexandru Maxim: Takım ruhunu sahaya yansıttık!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da kaptan Alexandru Maxim açıklamalarda bulundu.

Harika bir mücadele gösterdiklerini belirten Alexandru Maxim şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarımla konuştum; bu akşamın keyfini çıkaralım dedim. Harika mücadele gösterdik. Kaliteli ayaklarımız eksikti, aramızda değildi. Takımdaki herkes hazır, bunu gösterdik. Bunu antrenmanlarda da gösteriyoruz. Güzel bir akşam oldu bizim için. Zor bir deplasmandı. 4 gün önce 10 kişi oynadık kupada. 3 puanı da alabilirdik, beraberlikle ayrılıyoruz. Takım ruhunu sahaya yansıttık."

ARKADAŞINA GÖNDER
Alexandru Maxim: Takım ruhunu sahaya yansıttık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz