Bakir İrtegün: Psikolojik olarak galip gelmiş gibi düşünüyoruz!

Giriş Tarihi: 17.01.2026 17:23

Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Manisa FK maçından sonra konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün, "İnşallah sezon bitmeden galibiyetler de alacağız." dedi.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un daha da geriye gitmemesi için çabaladıklarını söyledi.

Ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren İrtegün, "İnşallah sezon bitmeden galibiyetler de alacağız diye düşünüyoruz." dedi.

İrtegün, oyuncularının karşılaşmada iyi mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Enteresan bir maç oldu. Çocukların mutluluğu görülmeye değer. Oyuncu kardeşlerimizle sezon biterken geriye dönüp baktığımızda, gelişimlerine katkı sunmak, onları mutlu görmek bizi de çok mutlu edecektir. Psikolojik olarak galip gelmiş gibi düşünüyoruz. Herkesi tebrik ediyorum."

