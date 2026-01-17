Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray yine kalesini gole kapatamadı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:58

Galatasaray yine kalesini gole kapatamadı!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 11 maçta kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 11 golü kalesinde gördü.

