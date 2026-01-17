Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor - Manisa FK maçında 4 gol var, kazanan yok!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:22

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Manisa FK maçı, 2-2 berabere sona erdi.

AA
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Pekmezci, Egemen Sarvan

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 58 Cemil Berk Aksu), Eren Güler (Dk. 64 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Ersin Aydemir (Dk. 85 Abdulkadir Adıyaman), Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Herelle (Dk. 60 Vargas), Diony, Lindseth, Adekanye (Dk. 84 Osman Kahraman), Ada İbik, Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Umut Erdem), Yasin Güreler, Toure (Dk. 64 Cıssokho)

Goller: Dk. 52 Oğuzhan Matur, Dk. 90+9 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Diony, Dk. 90+6 Benrahou (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Toure, Dk. 76 Yasin Güreler, Dk. 90+8 Vargas (Manisa FK)

Kırmızı Kartlar: Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+7 Benrahou (Manisa FK)

