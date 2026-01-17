Her kalecinin bir psikoloğu olmalı!

TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı forması giyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran 20 yaşındaki kaleci Beytullah Buğra İpek, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe maçının, kariyerindeki en büyük karşılaşma olduğunu dile getiren genç eldiven, baskıyı nasıl yönettiğini anlattı. Beytullah, "Maçtan önce sahaya çıktığında tribünleri görmek, ister istemez heyecanlandırıyor. Ama bu heyecanı kontrol etmek gerekiyor. Ben bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Biraz kendi elimde gibi görüyorum ve kontrolü sağlayabiliyorum. Çalıştığım spor psikoloğunun bu konuda bana büyük katkısı oldu. Öfke ve stres kontrolünde çok faydasını gördüm. Futbolcuların, özellikle kalecilerin mutlaka danışacağı, mental yardım alacağı bir psikologları olmalı" ifadelerini kullandı.



HATAY'DAKİ DEPREMDE ZOR GÜNLER GEÇİRDİM

Futbola 10–11 yaşlarında başladığını belirten Beytullah, şöyle devam etti: "Kocaeli'de, Çayırtepe adlı amatör kulüpte futbola başladım. İlk başta santrfordum. Bir gün kalecimiz gelmeyince hocam boyum uzun diye kaleye geçmemi istedi. O gün benim için her şey değişti. Kaleye geçtikten sonra başlayan bir serüven oldu. Ailem futboldan çok anlayan insanlar değildi ama beni her zaman desteklediler. Hiçbir zaman 'olmaz' demediler. Okula giderken ayaklarım geri geri giderdi ama antrenmana koşarak giderdim. 15 yaşında Kocaelispor altyapısına geçtim. O sezon kulüp küme düştü, ben de Hatayspor altyapısına transfer oldum. Hatay'da deprem oldu, çok zor bir dönem yaşadık. Depremden sonra Eyüpspor'a geçtim. Geçen sezonun devre arasında ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer oldum. Takımda tam bir aile ortamı var."



JHON DURAN'LA BAKIŞARAK ANLAŞTIK!

KUPA maçında Jhon Duran ile yaşanan gergin pozisyona da değinen Beytullah, soğukkanlılığını koruduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaşanan pozisyonda burun buruna geldik. Başka biri olsa belki itme ya da sert bir temas olabilirdi. Büyük ihtimalle bana İngilizce bir şeyler söyledi ama ben karşılık vermedim. Hakeme doğru konuştu. Ben ayağa kalkınca bana doğru yürüdü. Pozisyonda topu tutmuştum, o da elime vurdu. Faul verilince ona sinirlendi, 'Ben dokunmadım' der gibi tepki gösterdi. Sonra o bana baktı, ben de ona baktım. Bakışarak anlaştık. Talisca'nın golünde ise topu göremedim. Son anda gördüm. Önümde 2 takım arkadaşım vardı. İki yıl önce bana böyle bir maça çıkacaksın deseler inanmazdım. Şimdi hedefim Beyoğlu Yeni Çarşı'da kalıcı olmak ve performansımı her geçen gün yukarıya çekmek. Uzun vadeli hayaller şu anda kurmuyorum."



KENDİME EDERSON'U ÖRNEK ALIYORUM

Kaleci olmanın zorluklarına dikkat çeken Beytullah, "Türkiye'de kaleci olmak kolay değil. 10 tane kurtarırsın, bir gol yersin ve o konuşulur. Önemli olan, top gelsin gelmesin her an oyunun içinde kalabilmek" mesajını verdi. Kendisine örnek aldığı kalecinin Ederson olduğunu belirten genç file bekçisi, "Sol ayağım, oyun kurma becerim, soğukkanlılığım bana Ederson'u hatırlatıyor. Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nu da çok beğeniyorum. Efe hocamız modern futbol anlayışına vurgu yapıyor. Geriden pasla oyun kurmayı seven bir takımız. 21 yaş ortalamamız var. Çıkamasak bile deniyoruz. Bu modern futbolun gereği. Buraya gelmeden önce böyle bir oyun stilim yoktu ama burada çok geliştim" dedi.



NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe maçında 9 kurtarışa imza atan Beytullah, bir pozisyonda Jhon Duran'la gerginlik yaşamış, Kolombiyalı yıldızla kafa kafaya gelmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar ise 20 yaşındaki file bekçisine "Sen kim oluyorsun da Duran'a kafa tutuyorsun" diyerek tepki göstermişti.



MERT AĞABEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fenerbahçe kalecisi Mert Günok ile arasında geçen diyaloğa da değinen Beytullah, "Maç öncesi birbirimize başarılar diledik. Maç sonunda tebrik ettim, o da beni tebrik etti ve performansımı beğendiğini söyledi. Formasını gönderdi. Bu çok değerliydi. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu