İlkay Gündoğan: Sorumluluğu herkes almalı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Galatasaray'ın yıldızlarından İlkay Gündoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Takım olarak daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini belirten İlkay Gündoğan, "Skor bizim için üzücü... Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz var. Bu şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk ben almalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor" dedi.

Taraftarın tepkisine değinen İlkay Gündoğan, "Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyecek bir şey var, o da daha iyi olmak, daha iyi çalışmak, bunun üstüne daha da çok katmak. İlk olarak kendi beklentimiz yüksek. Seviyeyi yükseğe koyarsak... Daha iyi olmalıyız" şeklinde konuştu.