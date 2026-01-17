İlkay Gündoğan: Sorumluluğu herkes almalı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Galatasaray'ın yıldızlarından İlkay Gündoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Takım olarak daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini belirten İlkay Gündoğan, "Skor bizim için üzücü... Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz var. Bu şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk ben almalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor" dedi.
Taraftarın tepkisine değinen İlkay Gündoğan, "Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyecek bir şey var, o da daha iyi olmak, daha iyi çalışmak, bunun üstüne daha da çok katmak. İlk olarak kendi beklentimiz yüksek. Seviyeyi yükseğe koyarsak... Daha iyi olmalıyız" şeklinde konuştu.
Yoğun maç takviminin bahane olmadığını belirten İlkay Gündoğan, "Bu seviyede futbol oynarsan, her 3-4 günde 1 maç oynamaya hazır olman gerekiyor fiziksel ve mental olarak. Çaresi yok, hepimiz profesyoneliz. Haftada 1 maç olur, 3 maç olur, fark etmez! Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı hazır olmak için. Bunun bir özrü falan yok. Hepimiz profesyoneliz. Hepimiz nasıl kazanıldığını biliyoruz. Kendimize, arkadaşlarımıza, kulübümüze ispatlamalıyız" ifadelerini kullandı.
İlkay Gündoğan, Atletico Madrid maçına dair soruya şu cevabı verdi:
"Atletico Madrid maçına özgüvenli gitmek istiyorduk. Yeni bir maç olacak. Kendi stadyumumuzda, taraftarlarımız ile birlikte Liverpool maçı gibi özel bir akşam olsun istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde performans koyup iyi bir skorla o maçı alırız. Bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."