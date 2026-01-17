Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nihad Mujakic: Gerçekten 2 gün çok stresliydi!
Gaziantep FK forması giyen Nihad Mujakic, Galatasaray maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK formasıyla ilk maçına çıkan Nihad Mujakic mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçını değerlendiren Nihad Mujakic, "Gerçekten bizim için zor bir maçtı. Gelip 3 puan almayı kimse beklemedi bizden ama hemen hemen başardık. Birbirimiz için sahada canımızı verdik. 1 puan önemliydi ve o puanı aldık" dedi.

Gaziantep FK'ya dün imza atan Nihad Mujakic, "Benim için gerçekten 2 gün çok stresliydi, lisansım son günlerde başımı ağrıttı. Kulüp her şeyi yaptı. Burak Hocamıza ve yönetime teşekkür ediyorum. Beni ne kadar istediklerini gösterdiler" açıklamasını yaptı.

