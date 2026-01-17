Pape Thiaw: Sadi Mane inanılmaz bir insan!

Afrika futbolunun seviyesini yükselttiklerini ve zor durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini aktaran 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak için teknik ve taktik olarak hazır olmalıyız. 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan güçlü bir Fas takımına karşı zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil ederek yarı finale kadar yükseldiler. Ayrıca U20 Dünya Kupası'nı da kazandılar." şeklinde konuştu.

Fas'ın FIFA sıralamasında Senegal'den daha iyi durumda olduğunun altını çizen Thiaw, "FIFA sıralamasında üstümüzde yer alan Fas, maçın favorisi konumunda ama bana göre Afrika'nın en iyisi, yedi şampiyonluğu bulunan Mısır'dır. Herkes için bir rüya finali olan bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.