SON DAKİKA | Galatasaray evinde Gaziantep FK engeline takıldı! Goller son dakikalarda geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen üstlendi. Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Galatasaray'ın golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 74. dakikada Mohamed Bayo havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43'e yükseltti. Gaziantep FK ise 24 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Karaman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Kazımcan Karataş görev bekledi.
Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa final maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.
Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı.
SANCHEZ'E 100. MAÇ PLAKETİ
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi.
Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Öte yandan maç öncesinde farklı yaş kategorilerinde kupa kazanan yüzme sporcuları tribünleri selamladı.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.
Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.
SKOR TABELASI YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'taki skor tabelalarını yenilemeyi tamamladı.
Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme kararı aldı.
İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında faaliyete geçirildi.
Galatasaray Kulübü, Kuzey Tribünü'ndeki tabelayı yenileme çalışmalarını da tamamladı.
Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordlarda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.
BURAK YILMAZ SAHA KENARINDA YOK
Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.
Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
GAZİANTEP FK'DA İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Gaziantep FK, Galatasaray mücadelesine Zager Gören, Nazım Sangare, Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Luis Perez, Yusuf Kabadayı, Alexandru Maxim, Denis Draguş, Mohamed Bayo 11'i ile çıktı.
Güneydoğu Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde Burak Bozan, Cristian Sorescu, Mervan Müjdeci, Ali Osman Kalın, Karamba Gassama, Victor Ntino-Emo Gidado, Christopher Lungoyi ve Muhammet Akmelek görev bekledi.
Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında cezalı Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara'dan yararlanamadı. Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı yeni transfer Karamba Gassama'yı ise yedeğe çekti.
Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Melih Kabasakal ile yeni transferler Nihad Mujakic ve Denis Draguş'u sahaya sürdü.