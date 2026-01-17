SON DAKİKA | Galatasaray evinde Gaziantep FK engeline takıldı! Goller son dakikalarda geldi

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.

Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

SKOR TABELASI YENİLENDİ

Galatasaray Kulübü, RAMS Park'taki skor tabelalarını yenilemeyi tamamladı.

Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme kararı aldı.

İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında faaliyete geçirildi.

Galatasaray Kulübü, Kuzey Tribünü'ndeki tabelayı yenileme çalışmalarını da tamamladı.

Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordlarda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.