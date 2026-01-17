Trabzonspor, Daniel Karlsbakk ile anlaştı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Daniel Karlsbakk transferi için çalışmalar hızlandırıldı.
Bordo-mavililer, Daniel Karlsbakk transferi için Sarpsborg'dan izin aldı ve oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk ile prensip anlaşmasına vardı.
Bordo-mavililer, Daniel Karlsbakk transferi için Sarpsborg ile ödeme şartları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
22 yaşındaki Norveçli santrfor, 2024-2025 sezonunda 41 maçta forma şansı bulmuştu. Daniel Karlsbakk bu süreçte 21 gol atmış ve 3 asist üretmişti.