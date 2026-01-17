Trabzonspor’da ayrılık! 3.5 milyon euroya ayrılıyor

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da dikkat çeken bir ayrılık yaşanıyor. Bordo-mavili takımda yeterli süreyi bulamayan Danylo Sikan'ın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Anderlecht, Ukraynalı oyuncunun transferi için Trabzonspor ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Belçika ekibinin oyuncu için 3.5 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Sikan, Trabzonspor'a geçen sezonun devre arasında Shakhtar'dan 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Trabzonspor formasını 34 kez giyen oyuncu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.