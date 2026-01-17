Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 17.01.2026 15:26 Son Güncelleme: 17.01.2026 15:27

Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

AA
Trabzonspor’un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu
  • ABONE OL

Bordo-mavili ekibin kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz