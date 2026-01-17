Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğur Uçar: Hedefi sonuna kadar kovalayacağız!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 17:19

Uğur Uçar: Hedefi sonuna kadar kovalayacağız!

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bandırmaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Uğur Uçar: Hedefi sonuna kadar kovalayacağız!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Pendikspor'da teknik direktör Uğur Uçar, basın toplantısında konuştu.

Uğur Uçar, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uçar, "Çalıştığımız şeyleri bugün sahada uygulayamadık. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız. Böyle mağlubiyetler olabilir ama bu oyuncu grubu, bu takımı buraya getirdi. Bu oyuncu grubuyla bu hedefi sonuna kadar kovalayacağız." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uğur Uçar: Hedefi sonuna kadar kovalayacağız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz