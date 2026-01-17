Uğur Uçar: Hedefi sonuna kadar kovalayacağız!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Pendikspor'da teknik direktör Uğur Uçar, basın toplantısında konuştu.

Uğur Uçar, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uçar, "Çalıştığımız şeyleri bugün sahada uygulayamadık. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız. Böyle mağlubiyetler olabilir ama bu oyuncu grubu, bu takımı buraya getirdi. Bu oyuncu grubuyla bu hedefi sonuna kadar kovalayacağız." ifadelerini kullandı.