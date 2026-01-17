Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğurcan Çakır’dan Atletico Madrid maçı mesajı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:27

Uğurcan Çakır’dan Atletico Madrid maçı mesajı!

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır’dan Atletico Madrid maçı mesajı!
  • ABONE OL

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Gaziantep FK müsabakasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var. 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Galibiyeti kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Hala lideriz" dedi.

Atletico Madrid maçına hazırlanmaları gerektiğini belirten Uğurcan Çakır, "Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli oyuncular, kaliteli oyuncular var. Atletico Madrid maçından puan veya puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bazen böyle puan kayıpları olabilir. Puan kaybını hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Puan veya puanlar alıp orada devam etmek istiyoruz."

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğurcan Çakır’dan Atletico Madrid maçı mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz