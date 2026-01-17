Uğurcan Çakır’dan Atletico Madrid maçı mesajı!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Gaziantep FK müsabakasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var. 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Galibiyeti kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Hala lideriz" dedi.