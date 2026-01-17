Walid Regragui: Duygularımızı kontrol etmeliyiz!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde ev sahibi Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, Fas'ta futbol atmosferinin olağanüstü olduğunu ve milli maç kazanmanın rakip takımlar için kolay olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Prens Moulay Abdellah Stadı'ndaki gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Walid Regragui, takımının baskı altında olduğunu ama Fas'ı kendi evinde yenmenin zor olduğunu belirtti.

Regragui, "Fas'ta kazanmak zor, Nijerya ve Kamerun bunu acı bir şekilde öğrendi. Burası Dortmund, Parc des Princes veya Marsilya değil. Rabat'ta size söyleyebilirim ki burada çılgınca bir atmosfer var. Evimizde bizi yenmek için çok güçlü bir Senegal gerekecek." dedi.