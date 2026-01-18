Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!
Giriş Tarihi: 19.01.2026 01:02 Son Güncelleme: 19.01.2026 01:03

Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!

Afrika Uluslar Kupası’nın finalinde Senegal, Fas’ı uzatmalara giden maçta 1-0’la geçti ve şampiyon oldu.

Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!
  • ABONE OL

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile karşı karşıya geldi. Senegal, Fas karşısında uzatmalara giden maçta 1-0'lık skorla galip geldi.

Fas'ın 90+8. dakikada kazandığı penaltı sonrası Senegal bir süreliğine sahadan çekilmişti.

Fas'ın kazandığı penaltı 90+24'te kullanıldı. Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası maç uzatmalara gitti.

Senegal'in ve maçın tek golünü 94'üncü dakikada Pape Gueye kaydetti.

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Senegal'in kadrosunda Galatasaray'dan Ismail Jakobs ile Samsunspor'dan Cherif Ndiaye de yer alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz