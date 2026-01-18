Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon Senegal!

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile karşı karşıya geldi. Senegal, Fas karşısında uzatmalara giden maçta 1-0'lık skorla galip geldi.
Fas'ın 90+8. dakikada kazandığı penaltı sonrası Senegal bir süreliğine sahadan çekilmişti.
Fas'ın kazandığı penaltı 90+24'te kullanıldı. Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası maç uzatmalara gitti.
Senegal'in ve maçın tek golünü 94'üncü dakikada Pape Gueye kaydetti.
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Senegal'in kadrosunda Galatasaray'dan Ismail Jakobs ile Samsunspor'dan Cherif Ndiaye de yer alıyor.