Anderson Talisca: Benim ve takımın hedefi aynı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında 3-2 galip geldi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 2 gol atan Anderson Talisca, "Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı" dedi.