Aslan ışık vermiyor!

Devler Ligi'nde çarşamba günü Atletico Madrid'i ağırlayacak sarı-kırmızılılarda alarm zilleri çalıyor

UĞURCAN: KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ!

Kalesine gelen 4 şutun 3'ünü kurtaran Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, kendileri için şanssız bir gece olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, "Maçın hakimi bizdik. Net pozisyonlara da girdik. Galibiyeti kaçırdık. Yine de hâlâ lider biziz. Şimdi Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Kafamızı kaldırıp önümüze bakmak zorundayız. Bazen böyle kayıplar olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuç almak istiyoruz" dedi.

KALE YİNE DÜŞTÜ!

Galatasaray, kalesini yine kapatamadı. Ligdeki son 10 maçta rakiplerini sadece 2 kez durdurabilen Aslan, Gaziantep'e de avlandı. Cimbom, yalnızca Trabzonspor (0-0) ve Kasımpaşa'dan (3-0) gol yemedi. Söz konusu karşılaşmalarda filelerini toplamda 11 kez düşürdü.

'HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE'

Takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, kötü bir kayıp yaşadıklarını belirterek, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Unutulmasın ki hâlâ lideriz ve hâlâ her şey bizim elimizde. Biz çok iyi bir takımız. Bir an önce toparlanıp Atletico Madrid maçına bakacağız. O karşılaşmayı kazanıp, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNDİ...

Galatasaray taraftarının protesto ettiği başkan Dursun Özbek, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi. Teknik heyet ve futbolculara moral veren Başkan Özbek, önlerine bakmak zorunda olduklarını belirterek Atletico Madrid maçı için takıma güvendiğini söyledi.