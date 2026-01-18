Avustralya Açık’ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, ilk tur maçlarıyla başladı.

İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Zverev, Kanadalı Gabriel Diallo karşısında 6-7, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Arjantinli Francisco Cerundolo (18), Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenerek yoluna devam etti.

Elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery ise 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli'yi 7-6, 6-4, 6-1 tamamlanan setlerle 3-0 mağlup etti ve günün sürprizlerinden birine imza attı.

PAOLİNİ İLK TURDA ZORLANMADI

Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-4, 6-1 ve Yunan Maria Sakkari, Fransız Leolia Jeanjean'ı 6-4, 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise 11 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) yenerek 2. tura çıktı. Zeynep, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.