Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve 1. Lig günün programı (19 Ocak 2026)

Giriş Tarihi: 19.01.2026 00:57

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Süper Lig ve 1. Lig’de oynanacak maçlar…

Trendyol Süper Lig'de 18'inci, Trendyol 1. Lig'de ise 21'inci hafta heyecanı sürüyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 19 Ocak pazartesi günü oynanacak maçlar ve saatleri belli oldu.

İşte Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlar…

14.30 | Iğdır FK – Sakaryaspor (Trendyol 1. Lig)

17.00 | Konyaspor – Eyüpspor (Trendyol Süper Lig)

17.00 | İstanbulspor – Ankara Keçiörengücü (Trendyol 1. Lig)

20.00 | Beşiktaş – Kayserispor (Trendyol Süper Lig)

20.00 | Göztepe – Rizespor (Trendyol Süper Lig)

20.00 | Bodrum FK – Sivasspor (Trendyol 1. Lig)

