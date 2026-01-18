CANLI | Süper Lig’de Alanyaspor - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.