CANLI | Süper Lig’de Alanyaspor - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlenecek. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mehmet Kısal görev alacak.
Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!
MUHTEMEL İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Maestro, Janvier, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.