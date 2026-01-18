Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Alanyaspor - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlenecek. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mehmet Kısal görev alacak.

Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Maestro, Janvier, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'DE SINIRDA 3 İSİM

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.

